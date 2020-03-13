Акцент на декольте: Савельева подчеркнула фигуру платьем с цветовым градиентом

Возлюбленная актер из сериала «Татьянин день» — 46-летнего Кирилла Сафонова — приняла участие в новой студийной фотосессии. При этом на личной страничке микроблога экс-солистка группы «Фабрика» поделилась свежим видеороликом, представ в кадре в дизайнерском наряде. Так, Саша Савельева отдала предпочтение платью на бретельках с цветовым градиентом в стиле омбре.

Небесно-голубой оттенок наряда, выбранного поп-исполнительницей для фотосъемки, по задумке модельеров дополнял плавный переход к более светлому тону той же цветовой палитры, далее следовал приглушенный серый и белый цвет. Ко всему прочему, певица сделала акцент на линии декольте, подчеркнув фигуру мини-платьем.

При этом в комментариях к свежему посту, возлюбленная Кирилла Сафонова решила обратиться к верным почитателям, подметив, как быстро все меняется в мире. Саша уточнила, что еще вчера люди могли спокойно путешествовать, однако сейчас многие отказываются от запланированных каникул.

К слову, еще 45-летняя Яна Рудковская была вынуждена сесть на двухнедельный карантин из-за коронавируса после поездки во Францию. Несмотря на то, что в Париже музыкальный продюсер появлялась на публике исключительно в японской маске с клапаном, она решила соблюсти все правила. Так, вернувшись в Москву бизнесвумен сообщила о том, что она перенесла вечеринку по случаю юбилея и на время отменила семейный отпуск из-за мер предосторожности.