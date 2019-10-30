«Кулинар от Бога»: Сафонов готовит Савельевой калорийные ужины

Саша Савельева в марте этого года впервые стала мамой. Она родила сына Леона от 46-летнего Кирилла Сафонова. Актер из сериала «Татьянин день» будучи опытным отцом — у него есть 24-летняя дочь Анастасия — окружил супругу и новорожденного сынишку заботой и вниманием. По словам певицы, они с мужем решили отказаться от помощи нянечки. Пока молодым родителям удается справляться со своими обязанностями, когда Саше нужно выехать в город, на дежурстве с малышом остается ее супруг.

больше по теме Савельева пришла на модный показ Сергея Сысоева в мужском костюме 35-летняя певица оставила сына Леона на попечение Кирилла Сафонова ради выхода в свет.

Помимо того, что Кирилл неплохо справляется с сыном — сам меняет ему пеленки и укладывает спать — он также готов стоять у плиты ради Савельевой. Актер часто балует жену блюдами домашней кухни.

«Кулинар от Бога», — отметила певица.

Сафонов подал на ужин шницель с картофельным пюре. В том случае, если его возлюбленная решит поесть на ночь — актер сварил бараний супчик, позаботившись о том, чтобы Саша не ела фастфуд. Сама певица призналась: ей несказанно повезло с мужем.