«До оверсайз явно не дотягивает»: Савельева разочаровала стилиста мешковатым джемпером

Кроме того, эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави нашла модный недочет в образе певицы в отношении обуви.

Саша Савельева вместе с мужем, 46-летним Кириллом Сафоновым, появилась на премьере фильма «Калашников» в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Экс-солистка группы «Фабрика» позировала на красной ковровой дорожке светского мероприятия в объемном джемпере и брюках свободного кроя. Повседневный образ певицы в стиле casual дополнила белая сорочка.

В интервью Teleprogramma.pro эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави раскритиковала наряд Савельевой, подметив, что артистка допустила модную ошибку при выборе аксессуаров, в частности, остроносой обуви. Кроме того, Саша разочаровала стилиста мешковатым джемпером, который, по мнению эксперта в сфере моды, явно не дотягивал до оверсайз объемом.

По словам Бестави, она не сомневается в том, что супруга Кирилла Сафонова следит за модными тенденциями. Но, несмотря на это, для красной ковровой дорожке экс-солистка группы «Фабрика» выбрала неудачный образ — начиная от объемного джемпера и заканчивая обувью.