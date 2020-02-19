«До оверсайз явно не дотягивает»: Савельева разочаровала стилиста мешковатым джемпером

Саша Савельева вместе с мужем, 46-летним Кириллом Сафоновым, появилась на премьере фильма «Калашников» в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Экс-солистка группы «Фабрика» позировала на красной ковровой дорожке светского мероприятия в объемном джемпере и брюках свободного кроя. Повседневный образ певицы в стиле casual дополнила белая сорочка.
В интервью Teleprogramma.pro эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави раскритиковала наряд Савельевой, подметив, что артистка допустила модную ошибку при выборе аксессуаров, в частности, остроносой обуви. Кроме того, Саша разочаровала стилиста мешковатым джемпером, который, по мнению эксперта в сфере моды, явно не дотягивал до оверсайз объемом.
По словам Бестави, она не сомневается в том, что супруга Кирилла Сафонова следит за модными тенденциями. Но, несмотря на это, для красной ковровой дорожке экс-солистка группы «Фабрика» выбрала неудачный образ — начиная от объемного джемпера и заканчивая обувью.
«Джемпер явно не дотягивает до оверсайз объемом. Для нее он великоват, что делает фигуру нашей героини бесформенной. Плюс широкие брюки. За всей этой одеждой Саша в буквальном смысле спряталась, подобрав к расслабленному и мягкому наряду обувь с острыми носами, из-за чего появилась дисгармония. Сюда бы идеально вписались белые кроссовки. Муж Савельевой в плане образа мне нравится больше — такой непринужденный английский стиль», — уточнила Бестави.