«Все настолько вкусно»: Алсу в струящемся велюровом платье в пол восхитила стилиста

Алсу для поклонников давно стала иконой стиля. Певица обладает стройной фигурой, при этом она подбирает женственные и элегантные наряды. Как мама троих детей, артистка предпочитает избегать даже намека на вульгарность. На сцене она блистает в вечерних платьях, а в обычной жизни с удовольствием носит джинсы и лаконичные костюмы. 8 марта она появилась в Кремлевском дворце и приняла участие в праздничном шоу Валентина Юдашкина.

больше по теме Мятный шик: Алсу в атласном платье с запахом станцевала с Димой Биланом Певица поделилась кадрами со съемок клипа своего коллеги.

В гримерной Алсу появилась в черной блузке, джинсах-бойфрендах и пальто. Свой наряд она сменила на вечерний look. Перед зрителями певица предстала в черном силуэтном платье в пол из велюра. Сдержанный наряд подчеркнул ее талию. Артистка оставила волосы выпрямленными и сделала макияж с акцентом на губы. Наряд от кутюрье она дополнила босоножками в тон. Поклонники восхитились образом звезды.

«Статуэточка. Роскошна, глаз не отвести», «Какое платье! Дива», «Красавица наша», «Платье выше всех похвал! Браво!», «Как же вам красиво в этом платье, шикарно», «Шикарное платье!!! Какое декольте», «Очень идет», — прокомментировали снимки подписчики. Оценила наряд знаменитости и имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Роскошь велюра в черном цвете! Острые плечи, высокий ворот и невероятно красивая капля, подчеркивающая зону декольте — все настолько вкусно, роскошно и в то же время мило. Очаровательный образ нам представила Алсу. Как раз она недавно обновила стрижку, сделав каре. Новая прическа и струящееся платье в пол придало силуэту такую модную изюминку. Алсу на пике популярности среди подачи себя в образах. Делает все умело, грамотно, роскошно и в то же время лаконично», — высказалась эксперт в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Она похвалила и создателя наряда. «Валентин Юдашкин настолько все красиво делает. В его коллекции не просто платья, а предметы искусства. Все очень изысканно. Юдашкин у нас маэстро подиума», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.