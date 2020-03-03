Черный лебедь: 36-летняя Алсу позировала в атласном платье с открытым плечом

Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова приняла участие в новой импровизированной портретной фотосессии. 36-летняя Алсу появилась на одном из мероприятии в присборенном атласном платье с открытым плечом. Знаменитость отдала предпочтение вечернему наряду с одним объемным рукавом. Автором образа выступила модельер-дизайнер Диана Газарян.

Свой монохромный наряд в стиле total black Алсу дополнила серьгами-подвесками и массивным кольцом. Особое внимание знаменитость уделила макияжу в нюдово-пастельных тонах. Певица нанесла на губы матовую бежевую помаду, подчеркнув глаза песочными тенями и тушью для ресниц в технике смоки-айс.

«Я и моя любовь к платьям с одним рукавом», — отметила певица.

В недавнем интервью Алсу призналась, что муж не препятствовал ее певческой карьере. Однако после рождения детей поп-исполнительница решила сконцентрироваться на семье. Пара воспитывает тринадцатилетнюю Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего Рафаэля. Несмотря на то что певица все свободное время уделяет семье, она также не забывает и о творчестве. Так, еще в декабре возлюбленная Яна Абрамова презентовала новый клип на песню «Герои любимых романов».