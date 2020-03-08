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70-летняя Пугачева проигнорировала праздничное шоу Юдашкина в Кремле

Среди звездных гостей на мероприятии отметилась Кристина Орбакайте.

70-летняя Пугачева проигнорировала праздничное шоу Юдашкина в Кремле
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

70-летняя Алла Пугачева проигнорировала традиционный праздничный вечер модельера Валентина Юдашкина. Так, Примадонна отечественного шоу-бизнеса пропустила одно из самых ожидаемых событий этой осени: показ новой коллекции «haute couture» весна-лето 2020 в Кремлевском дворце. Несмотря на то, что Алла Борисовна отсутствовала на мероприятие, среди приглашенных гостей была замечена старшая дочь певицы — 48-летняя Кристина Орбакайте.

На личной страничке в Instagram возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова поделилась свежим закулисным фото. Кроме того, знаменитость поздравила поклонниц с Международным женским днем.

К слову, отчетными снимками с праздника делилась и 36-летняя Алсу. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, поп-исполнительница позировала в фойе в джинсах-бойфрендах. Однако позже в гримерной певица облачилась в силуэтное платье в пол.

Алсу с букетом тюльпанов, пожелала представительницам прекрасного пола любви. Кроме того, артистка уточнила, что в сумасшедшем ритме жизни очень важно находить время на себя и близких.

«На традиционном, праздничном концерте Валентина Юдашкина!! Очень красиво платье соответственно от Юдашкина», — уточнила певица.

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Валентин Юдашкин предстал перед публикой в чернильном пиджаке, черных брюках и зеленых туфлях
Валентин Юдашкин предстал перед публикой в чернильном пиджаке, черных брюках и зеленых туфлях

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АлсуВалентин ЮдашкинГлюк'oZaестественная красотаЖасминЗвездный стилькрасота вне возрастаКристина Орбакайте
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