70-летняя Пугачева проигнорировала праздничное шоу Юдашкина в Кремле

70-летняя Алла Пугачева проигнорировала традиционный праздничный вечер модельера Валентина Юдашкина. Так, Примадонна отечественного шоу-бизнеса пропустила одно из самых ожидаемых событий этой осени: показ новой коллекции «haute couture» весна-лето 2020 в Кремлевском дворце. Несмотря на то, что Алла Борисовна отсутствовала на мероприятие, среди приглашенных гостей была замечена старшая дочь певицы — 48-летняя Кристина Орбакайте.

На личной страничке в Instagram возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова поделилась свежим закулисным фото. Кроме того, знаменитость поздравила поклонниц с Международным женским днем.

К слову, отчетными снимками с праздника делилась и 36-летняя Алсу. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, поп-исполнительница позировала в фойе в джинсах-бойфрендах. Однако позже в гримерной певица облачилась в силуэтное платье в пол.

больше по теме Валерия в белом тренче и остроносых сапогах на шпильке появилась в Кремле Певица пришла на показ новой коллекции модельера Валентина Юдашкина в компании супруга Иосифа Пригожина.

Алсу с букетом тюльпанов, пожелала представительницам прекрасного пола любви. Кроме того, артистка уточнила, что в сумасшедшем ритме жизни очень важно находить время на себя и близких.