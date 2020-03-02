«Стильная»: Алсу в жакете молочного цвета блеснула стройными ногами

Алсу для поклонников давно стала иконой стиля. Певица в свои 36 лет обладает стройной фигурой. Это позволяет девушке носить самые разные наряды. Более того, она является мамой троих детей, поэтому следит за тем, чтобы образы были женственными, но сдержанными. Звезда избегает слишком откровенных и вульгарных нарядов. В последнее время артистка отдает предпочтение монохромным образам.

Так, накануне Алсу поделилась новым фото. Она предстала в длинном жакете молочного цвета. Наряд подчеркнул стройные и загорелые ноги певицы. Аккуратная укладка и неброский макияж дополнили аутфит.

«Осуждение человека не определяет, кто он такой… это определяет, кто вы есть», — поделилась мыслями артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие одарили девушку комплиментами. «До чего же ты прекрасна, дорогая, эстетика красоты вся в тебе», «Красивая, милая, стильная», «Стильная», «Алсу красивая, умная, одна из немногих, кто притягивает и не раздражает!», «Классная», «Очень женственная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно Алсу дала большое интервью. Она призналась, что делает уколы ботокса. Певица отмечает, что еще достаточно молода, поэтому не понимает, почему люди так поражаются ее внешнему виду. Добавим, что дочки певица Микелла и Сафина, по мнению фанатов, очень похожи на маму. Сейчас девочки проводят каникулы на море.