«Такая стройняшка!»: Юлия Ковальчук подчеркнула фигуру платьем с прозрачными вставками

Юлия Ковальчук является не только певицей, но и модницей. Девушка обладает стройной фигурой, поэтому может носить самые разные наряды. Особенной любовью артистка прониклась к черным вечерним платьям. В ее гардеробе есть наряды длины макси, миди и мини. А не так давно она вышла в свет с мужем Алексеем Чумаковым в полупрозрачном платье. Похоже, что певица уже готова к 8 марта, так как накануне отметилась в очень женственном образе.

На новом видео, снятом в гримерке, Юлия зажигательно танцует в облегающем черном платье с прозрачными вставками. Во время каждого движения девушки наряд «оживает» благодаря бахроме. Легкие локоны, нюдовый макияж и босоножки на шпильке в тон дополнили образ. Пока подруга не видела Ковальчук красовалась в своем наряде перед камерой. Она поинтересовалась у поклонников, какие у них планы на Международный женский день.

Однако многие потеряли дар речи. Они восхитились точеной фигурой артистки и ее элегантным платьем. «Юля, фигурка у вас потрясающая», «Вау, зажигалочка»«, «Юля-красотуля! Такая стройняшка! Умничка!», «Платье классное», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что многие звезды в праздники работают. Не исключено, что и Юлия отпразднует 8 марта на сцене. Однако муж Алексей скорее всего поздравит возлюбленную. Они вместе уже 12 лет и воспитывают дочку Амелию.