«Ты рядом 12 лет»: Юлия Ковальчук поделилась нежным снимком с Чумаковым

Юлия Ковальчук раньше выступала в составе группы «Блестящие». Вот уже больше десяти лет она строит сольную карьеру. Все это время поддерживает девушку ее муж Алексей Чумаков. Влюбленные поженились в 2013 году, а спустя пять лет у них появилась дочь Амелия. До сих пор родители скрывают наследницу от общественности. Лишь изредка певица показывает девочку то со спины, то ее тень. Каждый раз, когда супруги выходят в свет, они демонстрирую настоящую идиллию.

25 февраля Ковальчук не забыла про важную дату — годовщину со дня знакомства. Она поздравила мужа в соцсети. Певица опубликовала фото, на котором нежно целует возлюбленного. В кадре они одеты в одной цветовой гамме. Юлия в мини-платье с многослойной юбкой, а Алексей — в костюм с полосками.

«Ты рядом 12 лет…12 месяцев в году, 12 часов в сутки, даже если физически не близко… 12 лет, как 12 секунд», — написала артистка.

Влюбленных поздравили с радостным событием коллеги и поклонники. «Поздравляююю!!!! Молодцы», — отметилась Саша Савельева. «Какая же вы пара классная», «Красивая пара! Оба с изюминкой», «Вы пример для всех! Так держать», «Вы классные», «Такие гармоничные», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Ковальчук живет в особняке в Подмосковье вместе с мужем. Влюбленные долго строили свой дом. В нем есть просторная комната, которая принадлежит их наследнице. Также каждый год они отдыхают в Испании, где у них есть вилла на побережье. Ранее певица призналась, что во время ссоры они никогда не хлопают дверью. Это она считает залогом счастливой семейной жизни.