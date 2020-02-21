Юлия Ковальчук призналась в личной фобии после проекта «Последний герой»

В своем блоге в «Инстаграме» экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук часто посвящает поклонников в секреты своей жизни. И в новой публикации в Сети она открыла примечательные факты о себе, которые назвала необычными. К примеру, певица призналась, что в детстве вместе с друзьями она плевалась с балкона и кидала грязь. Также она очень избирательна в еде — не ест свинину, потому что не нравится вкус этого мяса, а также — лук, чеснок и редис. А вот среди увлечений девушки есть хобби, за которое многие мужчины выразили звезде респект:

«Обожаю речную рыбалку и могу говорить о прикорме, жмыхе и блеснах безостановочно», — призналась Ковальчук.

Среди откровений нашлось место и страхам: знаменитость после участия в популярном экстремальном телепроекте «Последний герой» жутко боится погружаться под воду. И некоторые подписчики этому факту очень удивились:

«Единственное, что было неожиданностью — фобия!!!!!», «6 факт удивил: а как же снималась в клипе под водой?», «Юлия, тогда вы дважды герой в моих глазах, когда преодолели свою фобию в «Форте Боярде», — отозвались пользователи в комментариях.

А еще раньше Ковальчук признавалась, что она очень любит вкусно и много поесть. К счастью, на ее фигуре это увлечение не отражается.