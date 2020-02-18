«Утонченная пара»: Юлия Ковальчук в полупрозрачной блузке вышла в свет с Чумаковым

Юлия Ковальчук почти семь лет счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. Они живут в роскошном особняке в Подмосковье, а также у них есть жилье за границей, у моря. Влюбленные воспитывают дочку Амелию. Девочке уже два года, но они продолжают утаивать ее лицо от общественности. Супруги при этом не скрывают, что у них бывают ссоры, но они не хлопают дверью, что они считают залогом счастливых отношений.

Накануне Ковальчук впервые за долгое время вышла в свет с мужем. Они посетили премию Оксаны Федоровой Moda Topical. Для такого случая певица выбрала элегантный, но смелый наряд. Она облачилась в прозрачную блузку в крупинку, сквозь которую был виден бюстгальтер. Также девушка подчеркнула стройную фигуру брюками клеш. Юлия оделась в одном стиле с супругом, который предстал в черном лаконичном костюме.

Влюбленные провели время в компании Стаса Костюшкина и его жены Юлии, а также Александра Реввы, который пришел с супругой Анжеликой. Ковальчук выглядела счастливой. Она смогла развеяться и повеселиться с коллегами.

«Я, кстати, совершенно не заложница черного цвета. В моей линейке любимых и красный, и бежевый, и бирюзовый, но есть в черном какая-то утонченная недосказанность», — поделилась певица.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многим пришелся по вкусу провокационный наряд звезды. «Как сказал классик: во всех ты душенька нарядах хороша», «Вам так идет черный цвет», «Юля, вы во всем гармоничный», «Очень люблю черный цвет! Классика», «Черный — один из стильных цветов, сильных людей! Вечная классика!», «Юлечка, поздравляю с Парой года. Точно утонченная пара», — прокомментировали пост подписчики.