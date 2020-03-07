«Сама элегантность»: Лопырева в алом платье провела вечер в компании Нюши и Елены Летучей

Виктория Лопырева в прошлом году вернулась в Россию. После родов, которые состоялись в Майами, девушка много путешествовала. Модель даже с маленьким сыном Марком Лео предпочла вести активный образ жизни.

Уже спустя несколько месяцев после родов блондинка отправилась в Европу. А в феврале она увезла малыша в ОАЭ, где готовится к фестивалю «Матрешка», участвует в светских раутах и фотосессиях.

больше по теме Виктория Лопырева в силуэтном платье и босоножках встретилась с консулом в Дубае Модель обсудила с Олегом Фоминым предстоящий фестиваль «Матрешка».

Уже на днях Виктория устроит гала-ужин. Перед этим она встретилась с российском консулом в Дубае, а накануне повидалась со своей подругой Нюшей на препати фестиваля. Для выхода в свет модель облачилась в алое силуэтное платье с открытыми плечами. Нежные локоны и неброский макияж дополнили образ. Исполнительница хита «Чудо» подчеркнула загорелую кожу белоснежным платьем-плащом.

Также во время совместной трапезы в ресторане Лопырева пообщалась с Еленой Летучей. Телеведущая тоже приехала в Дубай. Она в черном блестящем платье появилась на публике со своим мужем Юрием Анашенковым.

На вечеринке гости насладились изысканными блюдами и обсудили мероприятие. «Мы отлично провели время и подняли наше настроение на сегодняшний вечер», — отметила Лопырева.

Некоторые поклонники вновь восхитились нарядом девушки. Они отметили, что она затмила других гостей вечеринки.

«Хоть убей, краше всех!», «Красивые дамы», «Какое платье на вас», «Ослепительная девушка. Сама элегантность», «Вика, какое у вас платье! И не скажешь, что вы родили год назад», «Вы краше Нюши и Летучей», — стали писать пользователи Сети.