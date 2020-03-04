Виктория Лопырева в силуэтном платье и босоножках встретилась с консулом в Дубае

Виктория Лопырева еще в конце 2019 года приехала на родину. Она решила провести некоторое время в России, чтобы ее сын Марк Лео смог побыть с родственниками. Как известно, модель родила мальчика в США и потом много путешествовала.

Помогает ей заботиться о малыше ее супруг Игорь Булатов. Однако почти весь февраль девушка с ребенком провела в Дубае. Там она участвует в фотосессиях и готовится к гала-ужину в рамках фестиваля «Матрешка».

На днях Виктория снова вернулась в ОАЭ. Она встретилась с генеральным консулом России Олегом Фоминым, чтобы обсудить фестиваль. В соцсети модель опубликовала фото, на котором предстала в силуэтном розовом платье. Наряд подчеркнул стройную фигуру блондинки. Она его дополнила открытыми босоножками. Также Лопырева сделала легкие локоны и макияж в нежных тонах.

«Мы рады, что фестиваль «Матрешка» уже много лет поддерживает Российское Консульство в Дубае и Северных Эмиратах. В этом году вступительную речь будет говорить генеральный консул — Олег Олегович Фомин. Уверена, наше сотрудничество приведет к плодотворным результатам и увеличит туристический поток в Россию. Россия, вперед!» — написала девушка.

Поклонники похвалили звезду за трудолюбие, а вот ее образ вызвал вопросы у пользователей Сети. Некоторые посчитали, что открытые босоножки были неуместны для деловой встречи. «Меня удивило, что босоножки открытые, платье прекрасное согласно дресс-коду, но все-таки пальцы ног должны быть закрыты на такого рода встречах», «Виктория, роскошное платье, вам очень к лицу», «Почему вы всегда в босоножках? Так неестественно, ноги босые», «Туфли были бы лучшим вариантом», — стали высказываться подписчики.