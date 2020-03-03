Стильная мама: Лопырева в платье с цветочным принтом сделала фото с подросшим сыном

Виктория Лопырева почти весь февраль провела в ОАЭ. Именно там, в одном из фешенебельных отелей, 7 марта состоится фестиваль «Матрешка», который организовывает модель. Однако недавно она успела несколько дней провести в Москве. Бывшая невеста Николая Баскова проводила Масленицу с друзьями. Вернувшись в Дубай, блондинка уделила время своему сыну Марку Лео. Она даже устроила фотосессию с годовалым малышом.

больше по теме Виктория Лопырева в платье с юбкой плиссе проводила Масленицу с друзьями Модель вернулась в Москву и побывала в гостях у Миранды Мирианашвили.

На новом снимке Виктория предстала в голубом приталенном платье с цветочным принтом. Летний наряд девушка дополнила белыми босоножками на шпильке. На руках модель держала подросшего наследника. Мальчик в оранжевых шортах с интересом рассматривал маму. Поклонники заметили, что сын Лопыревой и Игоря Булатова подрос. Многие считают, что он становится все больше похож на отца.

Свободный день модель провела на пляже. Ранее ей удалось увидеться с Нюшей. Певица станет гостьей на фестивале. Как известно, они с Викторией давно дружат. Девушки почти в одно время забеременели и готовились к материнству вместе. Они успели вернуться в форму, поэтому в жаркой стране продемонстрировали фигуры в мини-нарядах. Лопырева призналась, что они с Нюшей придумали фееричный номер для гала-ужина. Теперь поклонники ждут, когда стартует фестиваль.

Напомним, что Лопырева в этом году планирует устроить пышную свадьбу с Игорем Булатовым. Ранее она признавалась, что пригласит много гостей, поэтому скорее всего торжество состоится за границей. Влюбленные расписались в октябре прошлого года, но от праздника тогда отказались, так как решили, что не успеют всех собрать. Роспись пара отпраздновала в тесном семейном кругу.