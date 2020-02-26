«Какой модник»: Лопырева запечатлела подросшего сына с новой прической

Виктория Лопырева в конце прошлого года приехала в Россию. Она решила провести время с семьей. После родов девушка продолжила вести активный образ жизни и путешествовать, но на родине она все-же решила узаконить свои отношения с Игорем Булатовым. Они тайно расписались в ЗАГСе, а вот пышный праздник отложили. Не так давно блондинка уехала в Дубай вместе с годовалым сыном Марком Лео. Там она готовится к светскому мероприятию.

Последние дни были очень насыщенными для Виктории. Но она находила время для наследника. Мальчик то играл в компании сверстников, то плескался с мамой в бассейне. А теперь модель поделилась снимком с пляжа. Она предстала в яркой майке и мини-шортах. В кадре она сидит в теньке вместе с сыном, облаченным в шорты и футболку с принтом. Многие заметили, что у Марка Лео новая модная прическа с небольшим эрокезом.

«Аномальная погода для Февраля в Дубае! И как правильно, что мы перенесли наш gala ужин с Мая на Март», — отметила Лопырева.

Она призналась, что ждет приезда Нюши и Алексея Чумакова на фестиваль «Матрешка». Но поклонники стали обсуждать не грядущее мероприятие, а наследника звезды. «Стрижка у Марка Лео крутая!», «До чего парень модный, всегда на причёске», «Какой красавчик», «Какой уже большой малыш», «Какой модник», — прокомментировали пост подписчики.