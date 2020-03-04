Визит в Ирландию: Кейт Миддлтон в белоснежном пальто появилась на публике с мужем

Кейт Миддлтон и принц Уильям 3 марта прибыли с официальным визитом в Ирландию. С трапа самолета герцогиня Кембриджская сошла в пальто изумрудного цвета и ярком платье. Ее сопровождал супруг, облаченный в костюм и темное пальто.

В тот день пара встретилась с главой государства Майклом Хиггинсом и его супругой Сабиной Койн. Также они побывали у памятника в Дублине, а вечер супругов завершился в пабе.

Второй день визита стал не менее насыщенным для Миддлтон и принца Уильяма. С утра они отправились в национальный центр по охране психического здоровья молодежи Jigsaw. Для появления на публике Кэтрин выбрала белоснежное приталенное пальто Reiss и черные замшевые сапоги. Она выпрямила волосы и сделала неброский макияж. Члены британской королевской семьи пообщались с активистами сообщества, учителями, родителями и тренерами.

На встрече Миддлтон сняла пальто и продемонстрировала черную блузку с гороховым принтом. Принц Уильям предстал в уютном джемпере зеленого цвета и брюках. Они обсудили благотворительную программу, которой занимается их фонд. К слову, пальто, в котором отметилась герцогиня, является одним из ее любимых. Она уже появлялась в нем несколько раз с 2008 по 2020 год.

Добавим, что также супругам предстоит посетить «Саванну» в графстве Килдэр и научно-исследовательский центр Teagasc. Там они встретятся с фермерами и обсудят развитие сельского хозяйства по всей стране. А уже вечером их ждет прием, который устроят для гостей заместитель премьер-министра Ирландии и министр иностранных дел страны.