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«За королевой в паб»: принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили пивнушку в Ирландии

Заведение, где отметилась семейная пара, 9 лет назад посещала сама Елизавета II.

«За королевой в паб»: принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили пивнушку в Ирландии
Принц Уильям и Кейт Мидлтон. Фото: Globallookpress

Накануне герцоги Кембриджские, находящиеся с официальным визитом в Ирландии, посетили одно из самых популярных мест столицы этой страны – музей пива Guinness. После чего проследовали на прием, организованный британским послом в Ирландии  в дублинском пабе. Здесь монаршим особам рассказали о знаменитом на весь мир пенном напитке и предложили его продегустировать. Супружеская чета не отказалась пропустить по одной, а принц Уильям напомнил, что побывать в этом месте для него – мечта, сообщает DailyMail:

«Посетив Guinness Storehouse, мы прошли буквально по стопам моей бабушки, которая была здесь в 2011 году. Ей показали, как наливать идеальную пинту пива. Дамы и господа, позвольте заметить, что я нечасто следую за королевой в паб!» — объявил внук королевы Великобритании.

Супруга принца для выхода в свет и общения с ирландской публикой выбрала изумрудное блестящее платье. Мы уже отмечали, что она очень щепетильно отнеслась к выбору аутфитов для поездки в Ирландию, остановившись на традиционном для этой страны цвете.

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