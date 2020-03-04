«За королевой в паб»: принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили пивнушку в Ирландии

Накануне герцоги Кембриджские, находящиеся с официальным визитом в Ирландии, посетили одно из самых популярных мест столицы этой страны – музей пива Guinness. После чего проследовали на прием, организованный британским послом в Ирландии в дублинском пабе. Здесь монаршим особам рассказали о знаменитом на весь мир пенном напитке и предложили его продегустировать. Супружеская чета не отказалась пропустить по одной, а принц Уильям напомнил, что побывать в этом месте для него – мечта, сообщает DailyMail:

«Посетив Guinness Storehouse, мы прошли буквально по стопам моей бабушки, которая была здесь в 2011 году. Ей показали, как наливать идеальную пинту пива. Дамы и господа, позвольте заметить, что я нечасто следую за королевой в паб!» — объявил внук королевы Великобритании.

Супруга принца для выхода в свет и общения с ирландской публикой выбрала изумрудное блестящее платье. Мы уже отмечали, что она очень щепетильно отнеслась к выбору аутфитов для поездки в Ирландию, остановившись на традиционном для этой страны цвете.