Бег, дзюдо и тхэквондо: Кейт Миддлтон удивила умениями собравшихся на стадионе

Герцогиня посетила спортивное мероприятие в Лондоне и приняла участие в некоторых соревнованиях.

Кейт Миддлтон посетила спортивное мероприятие в Лондоне — герцогиня Кембриджская отправилась на стадион, построенный к Олимпиаде 2012 года.

На мероприятии супруга принца Уильяма оказалась неслучайно: она является патроном организации SportsAid, устроившей праздник.

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Специально для визита на стадион Кейт выбрала темно-зеленые брюки-кюлоты, темно-синий пиджак и белые кроссовки от Adidas. Стильный, но в тоже время практичный наряд позволил высокой гостье принять участие во многих состязаниях.

Сначала супруга принца Уильяма попробовала себя в беге, а потом взяла пару уроков по дзюдо и тхэквондо. После спорта гостья отправилась к атлетам и их родителям.

Проект SportsAid призван поддержать молодых спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет, готовящихся к Олимпийским и Паралимпийским играм. На Играх в Рио-де-Жанейро выпускники программы SportsAid в общей сложности завоевали 150 медалей!

Кейт Миддлтон является примером для многих не только в Великобритании. Ранее поклонники отметили, что супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова часто старается выбрать в одежде стиль, близкий к нарядам герцогини, пишет сайт Актуальные новости.