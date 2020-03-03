Изысканно: Кейт Миддлтон в изумрудном платье и туфлях-лодочках посетила Ирландию

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям с официальным визитом прибыли в Дублин и встретились с лидером страны Майклом Хиггинсом и его супругой Сабиной Койн.

Кейт Миддлтон давно стала для британцев иконой стиля. Каждый свой образ супруга принца Уильяма всегда продумывает до мельчайших деталей. Недавно стало известно, что платья и юбки герцогини Кембриджской даже оснащены миниатюрными гирьками, чтобы им был не страшен порыв ветра, так как королевская особа не может оконфузится на публике. Не удивительно, что во время поездки в Пакистан, она и вовсе носила брючные костюмы и выдерживала наряды в ярких цветах флага посещаемой страны.

Проявила уважение Кэтрин и к соседнему государству с Британией — Ирландии. 3 марта супруги с официальным визитом отправились в Дублин. Папарацци засняли герцогиню и герцога на трапе самолета. Миддлтон предстала в total look изумрудного цвета. Она надела элегантное пальто темно-зеленого цвета и туфли-лодочки в тон. К наряду она подобрала клатч и бархатный ободок. Принц также надела пальто поверх классического костюма.

Сначала Кейт и Уильям отправились в резиденцию президента Ирландии, расположенную в Феникс-парке. Они встретились с главой страны Майклом Хиггинсом и его женой Сабиной Койн. К тому моменту Миддлтон избавилась от пальто и осталась в броском платье с принтом бренда Alessandra Rich. Весенний наряд подчеркнул стройную фигуру герцогини и ее изящные ноги. Супруги обсудили с лидером страны насущные вопросы. Также им удалось пообщаться с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Примечательно, что последней остановкой в первый день поездки для Кейт и Уильяма станет музей пива «Гиннесс» в Дублине. Поклонники успели оценить наряд герцогини. Многие отметили, что броский образ ей к лицу. Некоторые все же посчитали его сильно ярким.