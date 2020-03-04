Яна Рудковская в шелковой мини-юбке и с сумкой Louis Vuitton отметилась в Париже

Яна Рудковская редко пропускает модные показы. Поэтому она не усидела дома и в начале марта отправилась в Париж, где началась Неделя моды. Продюсер посетила шоу Chanel в весеннем образе и с медицинской маской на лице. Легкое платье в пастельных тонах не смогло скрыть изменений в фигуре знаменитости. Поклонники заподозрили, что супруга Евгения Плющенко беременна. Но пока эту информацию пара не подтвердила. Также много дискуссий вызвала маска светской львицы, которую она украсила бумажными цветами.

По словам Яны, она просто хотела обезопасить себя от вируса и облагородила маску, чтобы она подходила к наряду. Примечательно, что после этого бизнесвумен решила заинтриговать подписчиков. Она сделала фото в автомобиле. Там Яна предстала в белой блузке и полосатой мини-юбке, которую дополнила жакетом. В руках Рудковская держала причудливую сумку конусообразной формы от Louis Vuitton.

«Готовлю что-то невероятное 11 марта! Пока это секрет! Только никому!!! Тссс… это пока тайна», — написала блондинка.

45-летняя светская львица сразила фанатов моложавым видом. Многие также оценили ее образ. «Яна! Очень красивый образ и интрига повисла в этом кадре», «Очень красивая и стильная!», «Красивый наряд», «Зачем вы так фотошопите себе лицо? Возраст — это данность», «Сумочка прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Рудковская продолжает находиться во Франции. Не исключено, что она готовит модную фотосессию или ужин со своей подругой Натальей Водяновой, которая, к слову, сейчас готовится к пышной свадьбе с Антуаном Арно.