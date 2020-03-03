Яна Рудковская в шифоновом платье не смогла скрыть изменений в фигуре на показе Сhanel

Яна Рудковская является известной модницей. Продюсер не пропускает значимых светских раутов. Так, на днях она отправилась в Париж, где стартовала Неделя моды. Блондинка бережет свое здоровье, поэтому она надела маску, чтобы защитить себя от коронавируса. Звезда тщательно подготовилась к выходу в свет. 3 марта она предстала на показе Сhanel в весеннем образе в пастельных тонах.

Рудковская продефилировала на камеру, показав наряд со всех сторон. Она облачилась в шифоновое платье с принтом. Девушка также накинула розовую косуху на плечи и подобрала лаковые сапоги серого цвета к образу. Поясную сумку светская львица выбрала также в теплой цветовой гамме, соответствующей платью. Для показала Яна сменила обычную медицинскую маску на стильную, украшенную пластмассовыми цветами.

Поклонники восхитились образом знаменитости, а вот креативная маска у многих вызвала негатив. «Ну ничего себе, до чего дошла мода», «Боже, какая нежность! Весна, весна», «Как красиво, такое платье, курточка, сумочка!», «Очень стильная», «Эта маска не поможет от вируса, но элегантно», «Идеально все подобрано», «Ну наконец-то Яна прилично оделась. Прямое вам больше идет, чем пышные, типа детских платьюшек», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что последние недели Рудковская провела дома. Она лишь успела посетить премию «Нового радио» в конце февраля. Продюсер не скрывает, что очень хочет снова стать мамой. Ранее она рассказывала, что пыталась делать ЭКО, но безуспешно. Супруга Евгения Плющенко даже стала искать суррогатную маму. Однако на этот раз поклонники заподозрили, что светская львица беременна. Они разглядели под шифоновым платье округлившийся живот. «Беременная!??», «Я тоже так увидела», «А я животик увидела», — стали писать подписчики.