«Собрала всех фотографов»: Рудковская в «модной» маске привлекла внимание в Париже

Светская львица заметила, что пользователи Сети ее осудили за меры предосторожности. Она заверила, что просто хотела себя обезопасить от вирусов.

Яна Рудковская не скрывает, что часто оказывается в центре внимания. В прошлом году она даже снялась в реалити-шоу о самой себе, где показала, как живет, без прикрас. Светская львица является настоящей модницей, поэтому не могла пропустить Неделю моды в Париже. Она еще в самолете надела медицинскую маску, так как последние два месяца участились случаи заболевания коронавирусом. Российские звезды стали беспокоиться о своем здоровье. Анастасия Решетова, Ксения Бородина, Анна Седокова и другие известные персоны тоже предпочитают носить медицинские маски.

больше по теме Яна Рудковская в шифоновом платье не смогла скрыть изменений в фигуре на показе Сhanel Светская львица продефилировала в элегантном весеннем образе на Неделе моды в Париже.

Рудковская пошла дальше. Она появилась в маске даже на модном показе Сhanel. Но украсила ее бумажными цветами. Смотрелось это необычно. Светская львица также облачилась в весенний образ в пастельных тонах: шифоновое платье в розовом, голубом и желтых оттенках сочеталось с розовой косухой и сапогами. К такому нежному наряду причудливая черная маска пришлась кстати и смотрелась по-современному.

Однако пользователи Сети решили, что Яна пиарится на эпидемии. Они осудили звезду. Некоторые даже отметили, что маски на спасают от вируса, поэтому продюсеру не стоило ее надевать. Однако супруга Евгения Плющенко молчать не стала.

«На мне была японская маска (производитель пишет, что она защищает от различных вирусов), когда они ее производили, видимо еще не знали про существование в будущем коронавируса, но тем не менее! Носить или не носить маску — это дело каждого!» — высказалась знаменитость.

«Моя черная маска смотрелась ужасающе с моим весенним образом и я приклеила 3 бумажные камеи Chanel (кто знает, то поймет) за 30 сек, чтобы хоть как-то облагородить ее перед выездом на шоу! Помимо того, что я собрала всех фотографов и восторженные похвалы от пары сотен иностранных фешн-гостей показа, я еще все-таки обезопасила себя и свое здоровье», — добавила она.

На видео Рудковская показала, как позировала папарацци и как на нее смотрели другие гости мероприятия. Ей удалось привлечь к себе внимание. На снимках можно увидеть, что кроме светской львицы мало кто был в медицинской маске на модном шоу.