«Очень похожи»: Наталья Водянова поделилась редким фото с сестрой Оксаной

Наталья Водянова последние годы живет в Париже со своими детьми и возлюбленным Антуаном Арно. Она растит пятерых наследников и при этом успевает строить карьеру модели, участвует в светских мероприятиях и возглавляет благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Журналисты прозвали топ-модель Нижегородской Золушкой, так как она родилась в Нижнем Новгороде и скоро станет женой миллиардера.

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Несмотря на достигнутый успех, Водянова не забывает о своей семье. У нее часто гостит бабушка, а вот мама и младшая сестра Оксана по-прежнему живут в России. Лишь еще одна сестра Кристина Кусакина уже несколько лет живет в США. Одна из сестер модели имеет особенности развития. Звезда подиумов не раз рассказывала, как тяжело было ее семье и что пережила ее сестра в детстве, когда многие люди ее просто не принимали такой, какая она есть.

Работники фонда Водяновой в свое время помогли Оксане. Она нашла друзей, а также стала пользоваться вниманием у парней, а у родных девушки появилось больше свободного времени. Снимок с сестрой модель разместила в соцсети. В кадре они вдвоем запечатлены на улице. Наталья решила обратить внимание людей на петицию в поддержку закона о «распределенной опеке», которую разместила Всероссийская организация родителей детей-инвалидов.

«Мы просим помочь принять этот закон именно в том виде, в котором сотни тысяч людей с инвалидностью и их родные ждут много лет. Недавно президент поручил в скорейшее время подготовить законопроект к принятию, однако сейчас в Думе находится его значительно искаженный текст, лишенный первоначального смысла, который ничем не поможет людям с нарушениями в развитии. Одной из важнейших составляющих закона является сопровождаемое проживание, которое позволит людям, лишенным или ограниченным в дееспособности, жить дома или в условиях, близким к домашним, социализироваться, учиться самообслуживанию», — высказалась модель.

Она выразила надежду, что в итоге будет принят законопроект, который был согласован с общественностью. Девушка отметила, что семьям, в котором есть люди с инвалидностью, этот закон даст покой и надежду на безопасное будущее. Многие поклонники поддержали Водянову. Некоторые отметили ее сходство с сестрой. «Вы очень похожи, как две капли», «Какая вы молодец», «Поддерживаю полностью», — прокомментировали пост подписчики.