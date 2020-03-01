Леди с вуалью: Муцениеце в день рождения повторила образ Нетребко на фото

Актриса из фильма Игоря Зайцева «Тобол» в день рождения повторила образ 48-летней Анны Нетребко на фото. Перед объективом фотокамеры Агата Муцениеце предстала в шляпке, прикрыв половину лица, в частности глаза, вуалью. Примечательно, что соведущая Дмитрия Нагиева в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале сделала акцент на макияже. Так, знаменитость подчеркнула глаза в технике смоки-айс, использовав тушь для ресницы, темные тени и подводку для век. На губы актриса нанесла матовую алую помаду.

К слову, ранее на личной страничке в Instagram портретным снимком делилась и возлюбленная азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова. Этот архивный кадр был сделан для одного из глянцевых журналов еще восемь лет назад. Как и Муцениеце, оперная дива позировала с вуалью на лице и алой помадой на губах. К слову, об актуальности этого аксессуара в микроблоге напомнила супруга шоумена Максима Галкина Алла Пугачева. Так, Примадонна отечественного шоу-бизнеса уверяла, что вуаль идеально подойдет ее ровесницам и возрастным дамам, которым уже исполнилось 70 лет. Однако аксессуар пользуется спросом и у более молодых женщин.

В первое воскресенье весны, когда Пугачева отмечает импровизированный праздник желтых цветов, бывшая избранница актера из сериала «Мажор» празднует день рождения. По этому случаю Агата поделилась свежим снимком в Instagram. 1 марта супруге Павла Прилучного исполнился 31 год.