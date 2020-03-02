«Русская красавица»: Нетребко прогулялась в принтованном пуховике и с любимой сумкой

Анна Нетребко не так давно выступила в Гамбурге. После этого она предпочла вернуться к себе домой в Вену, чтобы отдохнуть и отметить Масленицу. Торт из блинов с икрой стал украшением ее стола. Также артистка испекла несколько кексов. Она не раз признавалась, что ест все, что хочется. А вот ее муж Юсиф Эйвазов недавно феноменально похудел.

Тем временем многие поклонники с удовольствием следят за ее образами. Так, накануне оперная дива приехала в Берлин. Перед очередным концертом она решила прогуляться по городу. Певица облачилась в облегающие брюки, принтованный длинный пуховик и кожаные полуботинки. Артистка дополнила наряд объемной сумкой-шоппером Игоря Гуляева. Нетребко сделала фото со скульптурой медведя.

Некоторые подписчики восхитились снимками. «Вы с мишей, видимо, самые яркие и модные в Берлине», «Сказать — обожаю Нетребко, что-то не то, а вот балдею — это точно», «Вы просто супер! Такая настоящая! Звезда и без звездной болезни! Уникальна!», «Мне, чтобы узнать что сейчас в моде, не нужно смотреть показы мод! Достаточно посмотреть на вас!» — стали писать подписчики.

Согласился с ними и дизайнер Игорь Гуляев. «Русская красавица Анна Нетребко умеет блистать не только на главных сценах мира, но и подбирая модные образы! Сумка IGORGULYAEV отличное дополнение к данному lookу!» — написал он.

Как оказалось, данный аксессуар занимает особое место в гардеробе звезды. «Любимая сумка! Красивая и удобная», — призналась оперная артистка.