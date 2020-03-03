«Вкусный цвет»: Анна Нетребко облачилась в струящееся платье трендового оттенка

Анна Нетребко вызывает восхищение у своих поклонников не только вокальными данными, но и чувством стиля. Накануне артистка приехала в Берлин, чтобы дать концерт. Она нашла свободное время, чтобы прогуляться по городу. Певица выглядела ярко в принтованном пуховике и со стильной сумкой, которую создал Игорь Гуляев. Дизайнер отметил, что оперная дива умеет блистать и на сцене, и в обычно жизни.

Так позже она выступила на сцене. Анна поразила всех своим нарядом от Gucci. Струящееся шифоновое платье со шлейфом и пышными рукавами скрыло фигуру артистки и придало образу невесомости. Оперная дива также сделала элегантную прическу, собрав локоны в хвост и дополнила сценический наряд крупными серьгами с камнями и нежным макияжем. Нетребко спела со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Поклонники были сражены аутфитом звезды. «Какая вы красивая!!! Не реальная!», «Вот повезло тем, кто слушал вас и видел ваше роскошное платье и ваш дуэт с мужем», «Какое платье красивое», — прокомментировали пост подписчики.

А специально для портала Teleprogramma.pro оценила наряд Анны стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Царственно-роскошный, яркий образ под стать настоящей диве. Образ сценический, но в модном цвете фуксии, в ее более теплом малиновом оттенке. Он идеально подходит цветовому колориту внешности Анны. Под платье подобраны украшения, маникюр — все гармонично. Вкусный цвет и легкая ткань смягчают царственность и строгость, добавляя образу романтические нотки и легкости», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.