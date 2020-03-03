Пока мама на работе: Брэдли Купер нарядил подросшую дочку Лею в джинсы и дутый пуховик

Брэдли Купер после работы в качестве режиссера и актера в фильме «Звезда родилась», получил множество наград и спровоцировал слухи о романе с Леди Гагой. Это отразилось на его личной жизни. Летом 2019 года он расстался с Ириной Шейк. Модель вместе с двухлетней дочкой Леей переехала жить в Нью-Йорк. Звезде Голливуда пришлось тоже переехать в «большое яблоко», чтобы быть рядом с наследницей.

Уже больше месяца Шейк находится в командировке. Она посетила Лондон и Милан, а недавно приехала в Париж, где проходит Неделя моды. Лишь на несколько дней она вырвалась в Нью-Йорк, встретилась с дочкой, и вернулась к работе.

Пока модель отсутствует дома, за наследницей приглядывает Купер. Накануне папарацци засняли актера на улице. Он вывел дочку на прогулку в солнечный день. Лея в джинсах, черном дутом пуховике и уггах покаталась на самокате. Папа предусмотрительно надел ей шлем на голову.

Обычно Брэдли носит малышку на руках, но на этот раз он перевел девочку через дорогу, держа ее за руку. Сам он был облачен в брюки и рубашку. На его шее висел пропуск. По всей видимости, с наследницей он проводит время во время обеденного перерыва на работе. Отметим, что ранее поклонники были обеспокоены тем, что актер одел дочку на прогулку не по погоде. Однако теперь свою оплошностью Купер исправил.

Напомним, что Ирина долгое время не комментировала слухи о расставании с возлюбленным. Лишь в недавнем интервью модель призналась, что порвала все связи с Купером. Она намекнула, что актер не справился с ее сильным характером.