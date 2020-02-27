Юная леди: Шейк нарядила двухлетнюю дочку в пальто трендового цвета

Про платье в цветочек для своей малышки модель тоже не забыла.

Ирина Шейк почти весь февраль провела в командировках. Модель сначала приняла участие в Неделе моды в Лондоне, где была задействована в показе и отметилась на премии Brit Awards. После этого девушка вылетела в Милан, где приняла участие в презентации новой коллекции сумок Furla. Также модель отметилась на самых громких показах и вечеринках. Пока звезда подиумов работала, за ее дочкой Леей приглядывал Брэдли Купер.

Не так давно Ирина подтвердила, что рассталась с актером. Она отметила, что рвет все связи с людьми, с которыми у нее не сложились отношения. После Недели моды модель вернулась домой. Папарацци засняли девушку на улицах Нью-Йорка с мамой Ольгой и подросшей наследницей. Шейк предстала в белоснежных брюках, рубашке и классической косухе. Образ звезда завершила массивными ботинками. Она была без макияжа и укладки, скрыв лицо за солнцезащитными очками.

Двухлетняя дочка модели выглядела не менее стильно, чем мама. Она была облачена в платье в цветочек и пальто цвета фуксия, который, по словам экспертов, актуален в новом сезоне. Более того, у девочки шапка пудрового цвета была подобрана в тон колготкам. Завершили образ ботинки и круглая сумка с принтом в виде кошачьей мордочки. Когда Ирина была в Милане, то тоже отдала предпочтение цвету фуксия, выбрав брюки и джемпер такого оттенка.

Поклонники восхитились мамой и дочкой. Многие отметили, что Лея все больше становится похожа на маму. «Какая кроха», «Модница», «Будущая звезда», «Какая красотка», «Лея просто милашка», — восхищаются пользователи Сети.