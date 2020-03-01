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Ирина Шейк предалась чревоугодию после показа в Милане

Модель не смогла удержаться от внушительного куска мяса и десерта.

Ирина Шейк предалась чревоугодию после показа в Милане
Ирина Шейк. Фото: Global look press

Буквально на днях российская топ-модель Ирина Шейк блистала на Неделе моды в Милане. Здесь звезда произвела фурор, появившись на подиуме Versace в черном платье с разрезами.

Не менее сногсшибательно Ирина выглядела в деловом брючном костюме Salvatore Ferragamo, а также в пальто цвета шоколада марки Boss. Тут как в известном выражении Пушкина: «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша».

После напряженного рабочего графика модель поспешила к дочке в Нью-Йорк, где произошла из трогательная встреча.

За столом у Шейк. Фото
За столом у Шейк. Фото https://www.instagram.com/irinashayk/

Кроме того, Шейк позволила себе немного расслабиться и посетила один из ресторанов, где смогла оторваться по полной, вкушая самые калорийные блюда, которые были в меню. Судя по всему, изнуряющая диета перед ответственным показом немало измотала звезду.

На столе у Шейк. Фото
На столе у Шейк. Фото https://www.instagram.com/irinashayk/

Любопытно, что Белла Хадид, которая тоже участвовала в миланской Неделе моды поступила точно так же. Она поспешила после показа с друзьями в ресторан, где предалась откровенному чревоугодию.

Напомним, ранее мы писали о тренде будущего сезона — моде на маскулинность. Ирина Шейк уже с успехом использует этот актуальный стиль в своем гардеробе.

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