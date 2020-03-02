«И в пир, и в мир»: стилист оценила новый образ Ирины Шейк

После парижской Недели моды, где блистала знаменитая модель Ирина Шейк, в Сети появились фотографии звезды подиумов с новой прической. Учитывая факт, что экс-возлюбленная Брэдли Купера достаточно редко экспериментирует со всей внешностью, Teleprogramma.pro обратилась к бьютимейкеру-стилисту Марине Корабель и попросила оценить выбор укладки, которая вызвала интерес многих поклонников.

Эксперт подчеркнула, что гладкий низкий хвост с блестящей и ровной текстурой — это очень модно и красиво. Кроме того, это универсальная прическа на все случаи жизни, которую выбирают для себя многие звезды и модели.

«Прическа — и пир, и в мир, потому что с ней можно носить как повседневные образы, так и вечерние наряды, и в обоих случаях образ будет прекрасным при условии, что вам идут убранные волосы без объема. Пробор может быть глубоким боковым, как у Ирины, или же центральным, который подчеркнет глаза. Конечно, наличие хорошей кожи и качественного макияжа — это обязательный элемент образа, поскольку волосы а-ля Ирина Шейк привлекают все внимание к лицу», — подчеркнула Марина Корабель.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, основатель школы Korabelhairbeautyschool. В сфере индустрии красоты уже более 15 лет. Помимо обучения в России, также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression. Свою красоту ей доверяют певицы Юлиана Караулова и Нюша, телеведущие Алла Михеева и Марианна Максимовская, солистка группы Iowa и многие другие.