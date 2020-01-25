ЗВЕЗДЫ

Американские каникулы: Ляйсан Утяшева и Павел Воля вывели в свет детей в Нью-Йорке

Супруги сводили наследников на мюзикл «Аладдин».

Американские каникулы: Ляйсан Утяшева и Павел Воля вывели в свет детей в Нью-Йорке
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Павел Воля после Нового года уехал на гастроли в США. Ляйсан Утяшева сопровождает мужа в поездке. Последние недели они провели в Майами.

Там телеведущая много ходила по магазинам, каталась на дорогих автомобилях и проводила время с детьми: сыном Робертом и дочкой Софией.

Когда у шоумена был выходной, он тоже развлекался со своей семьей. Так, накануне они посетили тематический парк «Волшебный мир Гарри Поттера» в Орландо.

А после этого Утяшева и Воля добрались до Нью-Йорка. Супруги остановились в фешенебельной гостинице-высотке, которая расположена рядом с Таймс-Сквер.

Экс-гимнастка сразу похвасталась тортом, на котором изображено ее фото с Волей. После того, как семья разместилась в просторном номере, они решили выйти в свет. Ляйсан привела малышей на мюзикл «Аладдин», который не первый год идет в бродвейском театре.

фото: instagram.com/liasanutiasheva/

«Ну что, с бандой пришли посмотреть «Аладдина». Мечтаю, что когда-нибудь на Бродвее мы представим «Болеро», — призналась Утяшева.

Она, к слову, отказалась от роскошного вечернего платья в пользу вязаного черного наряда с бело-краным узором. Недавно телеведущая сменила имидж, поэтому теперь носит каре, а ее локоны стали светлыми с рыжеватым оттенком.

Наследникам звездной пары понравился спектакль, правда, София сразу заметила, что многое в театре сделано из пластика. После этого они прогулялись по вечернему городу и посмотрели на выступление уличных танцоров.

фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Напомним, что ранее Ляйсан рассказывала, что в их семье есть одно правило: никто из родителей не кричит на детей и не повышает голос в их присутствии. Поклонникам сложно представить, что супруги вообще ссорятся.

Павел при любом удобном случае играет с детьми, а Ляйсан приучает их к спорту. Перед Новым годом они свозили наследников в Лапландию к Санта Клаусу. Похоже, что их новогодние каникулы пока продолжаются.

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Звездные детизвездные семьиЛяйсан УтяшеваПавел Воля
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Американские каникулы: Ляйсан Утяшева и Павел Воля вывели в свет детей в Нью-Йорке
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