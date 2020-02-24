«Нежный цветок»: Оксана Федорова в платье в пол телесного цвета выступила в Сочи

Оксана Федорова в свои 42 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Бывшая «Мисс Вселенная» воспитывает сына Федора и дочь Елизавету. При этом она успевает уделять время не только семье, но и блистать на светских мероприятиях. Недавно женщина предстала на премии журнала MODA Topical, редактором которого является. Тогда телеведущая показала фигуру в атласном платье макси.

А на днях Оксана побывала в Сочи. Там она приняла участие в концерте с Дмитрием Галихиным и Григорием Мигуновым. На этот раз она снова сразила поклонников женственным образом. На сцене брюнетка предстала в платье в пол со шлейфом телесного цвета. Верх силуэтного наряда украсили рюши, который создали объем. Струящиеся локоны и макияж с акцентом на губы дополнили образ. Федорова подчеркнула свою изящную фигуру.

«Это был незабываемый вечер , потрясающий концерт, живая музыка и близкое общение со зрителями. Спасибо вам, сочинцы», — написала она.

Поклонники не поскупились на комплименты. «Это был шикарный концерт! Очень приятный и, самое главное, душевный вечер», «Оксана, вы настоящая красавица! Как вам это платье к лицу», «Оксана, в восхитительном платье! Очень величественно и элегантно!», «Потрясающе выглядите», «Как мне нравится ваш стиль. Нежный цветок», — прокомментировали снимки подписчики. К слову, в повседневной жизни Федорова любит носить джинсы. Она часто их сочетает с лаконичными футболками и пиджаками.