Федорова рассказала, к чему ее подтолкнул проигрыш в «Танцах со звездами»

Единственная среди россиянок обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала, какие перемены в сознании у нее произошли после неудачи на проекте «Танцы со звездами».

Много лет назад она выступала на популярном шоу вместе с мастером спорта по контактным единоборствам Александром Литвиненко. Победить им, к сожалению, не удалось.

По словам Оксаны Федоровой, проигрыш стал стимулом для дальнейших занятий хореографией. Кроме того, девушка стала совершенствовать свои движения, чтобы они были более пластичными. Сейчас она получает огромное удовольствие от танцев и очень рада этому факту.

Также Оксана Федорова отметила, что в свое время была вынуждена отказаться от титула «Мисс Вселенная». По ее признанию, она приняла такое решение в пользу других, более важных вещей, сообщает «Комсомольская правда».