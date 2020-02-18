Федорова в атласном платье в пол и серебристых лодочках появилась на премии MODA Topical

Оксана Федорова в свое время была удостоена звания «Мисс Вселенная». Теперь она ведущая и бизнесвумен. Накануне, уже в 12 раз, состоялась премия «Пара года» журнала MODA Topical, главным редактором которого является Оксана. Каждый раз это мероприятие привлекает внимание десятков звезд. На этот раз церемонию вели Стас Костюшкин и его жена Юлия. А среди гостей были замечены: Александр Ревва с женой Анжеликой, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, чета Стриженовых и другие знаменитости.

Хозяйка вечера появилась на премии в роскошном наряде. Федорова блистала в черном атласном платье с открытыми плечами и длинными рукавами. Образ она дополнила элегантным ожерельем, а также серебристыми туфлями-лодочками на каблуке. Объемные локоны и вечерний макияж дополнили наряд, который подчеркнул стройную фигуру женщины. 42-летняя Оксана порхала по залу и каждому гостю старалась уделить внимание.

«На вечере Оксана выглядит просто сногсшибательно! Покорила прямо в сердце! Образ шик», — стали делиться мнением гости в соцсетях. Кульминацией праздника стал торт, который внесли в зал. Федорова с радостью разрезала сладкое угощение. Потом она танцевала вместе с гостями под живое выступление звезд. Мероприятие прошло весело и без эксцессов. Более того, хозяйка вечера очаровала всех присутствующих.

Поклонники пришли в восторг он наряда телеведущей. Они отметили, что она не стареет и по-прежнему восхитительно выглядит. «Какая красотка», «Оксана бесподобна я в наряде в стиле «Красотки», «Как я люблю женскую красоту, а Федорова ее олицетворение», «Как вам идут вечерние платья», «Не бывает так, чтобы вы плохо выглядели! Королева», — прокомментировали пост подписчики.