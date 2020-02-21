«Папин пресс не пробить»: Оксана Федорова показала, как боксирует ее сын

Телеведущая и бывшая обладательница высокого титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова довольно редко публикует в своем инстаграм-блоге фотографии своих родных. Однако исключения все же бывают, и свежий пост в социальной сети — тому подтверждение. Федорова разместил на своей страничке видео, на котором ее 7-летний сын Федор боксирует с отцом:

«Мои мужчины в деле. Папин пресс не пробить, лучше нам его любить. А с чего вы начинаете свой день?» — подписала под видео телеведущая.

Кстати, несколько лет назад и сама модель начала увлекаться боксом. Причем тренировал звезду ее супруг, чиновник Андрей Бородин. Вместе пара уже восемь лет, за это время с разницей в один год у них появилось двое детей — Федор и Елизавета.