Total look: Шейк в кожаной мини-юбке и худи была замечена на улицах Милана

Модель приехала на Неделю моды. В первый же день она сменила два стильных образа.

Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером стала чаще видеться с друзьями. В прошлом году она не раз устраивала вечеринки в русском стиле с подругами. Также девушка активно работает. Она уже успела за последний месяц покорить подиумы в Париже, Нью-Йорке и на днях блистала в Лондоне. Теперь модель приехала в Милан. Накануне вечером ее сфотографировали папарацци в аэропорту. Девушка выглядела неотразимо в монохромном образе от Burberry.

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Прохожие оборачивались, когда видели Ирину в юбке, сапогах и пальто песочного цвета. Она выглядела так, будто только сошла с подиума. Чуть позже девушка отправилась на прогулку со своим другом, дизайнером и креативным директором Burberry, Риккардо Тиши. На этот раз она облачилась в кожаную мини-юбку и худи с принтом. Черные колготки и ботинки на шнуровке дополнили total look.

Возможно Шейк решила развеяться перед очередным сложным днем. 20 февраля в Милане состоятся показы Prada, Fendi и Moschino. Скорее всего, на одном из них русская красавица продемонстрирует свою фирменную походку.

Напомним, что пока модель находится в командировке, за ее двухлетней дочкой Леей приглядывает Купер. Его несколько раз видели на улицах Нью-Йорка с девочкой. Поклонники обеспокоены тем, что он не справляется со своими обязанностями. Они заметили, что во время одной из прогулок у крохи были оголены ноги. Теперь фанаты гадают, чем это грозит актеру. Ранее Ирина призналась, что не все справляются с ее характером, что и стала причиной ее расставания с Брэдли.