Ирина Шейк в лаковом плаще с мехом стала звездой модного показала в Лондоне

Ирина Шейк после отдыха с головой окунулась в работу. Она успела побывать в Париже на Неделе моды и сняться в нескольких рекламных проектах. Последние несколько дней ей удалось провести с дочкой Леей. А накануне модель заметили в аэропорту Нью-Йорка. Она отправилась в Лондон, чтобы поучаствовать в показе своего любимого дизайнера и друга Риккардо Тиши.

Вечером 17 февраля Шейк поднялась на подиум. Она продефилировала в необычном образе. Черное платье миди с белым воротником и принтом в виде звезды дополнила шапка-чулок. Девушка также накинула глянцевый плащ с мехом, который украшал область плеч и спины.

В полуботинках на каблуке Ирина прошлась перед зрителями своей фирменной походкой. Гладко уложенные волосы с ровным пробором и нюдовый макияж завершили образ, который поклонники успели назвать «современная монашка».

Русской красавице достался самый броский наряд из коллекции. Некоторые посчитали его даже слишком провокационным, другие отметили, что коллекция в целом получилась креативной. Многие также назвали Рину с ее невозмутимым лицом звездой показа. К слову, также в дефиле приняли участие Джиджи Хадил, Кендалл Дженнер и другие известные модели.

Пока Шейк работает, за ее дочкой приглядывает Брэдли Купер. Актера папарацци успели снять на прогулке с наследницей. Он заботливо нес Лею на руках. Она выглядел не менее стильно, чем ее мама. Девочка была в белоснежном пуховике и пуховых штанах в тон.