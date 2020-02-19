«Это всегда беспроигрышно»: Пелагея в силуэтном платье-карандаше впечатлила стилиста

Певица Пелагея переживает не самый приятный период в жизни. Не так давно артистка была вынуждена сообщить, что больше не живет с Иваном Телегиным. Супруги готовятся к разводу, но при этом сохраняют дружеские отношения ради дочери Таисии, которой в январе исполнилось три года. Однако артистка не унывает. Недавно она вернулась в КВН в качестве члена жюри. Для появления на публике певица обычно выбирает женственные образы.

больше по теме Словно невеста: Пелагея в платье макси и диадеме предстала в Кремлевском дворце Певица стала гостьей торжественного мероприятия.

Ранее Пелагея успела отметиться в нежно-розовом наряде. Некоторые поклонники были очарованы нарядом звезды. А накануне на новых съемках игры артистка предстала в черном силуэтном платье-карандаше с белым графическим принтом. За счет облегающего кроя и открытых плеч девушка подчеркнула свою фигуру и красивое декольте. Макияж с алой помадой и легкие присобранные кудри дополнили наряд.

Подписчики не могли сдержать восхищения. «Пелагея, вы бесподобны», «Эффектная, стильная, современная!», «Сногсшибательно выглядишь», — стали писать они в соцсети.

А для портала Teleprogramma.pro оценила look звезды имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ Пелагеи яркий и контрастный. Черно-белый контраст — это всегда беспроигрышно. Но какой смелый геометрический принт, довольно объемный. Геометрия в тренде в весенне-летнем модном сезоне, но это очень опасный принт. Всегда требует контрастных, но лаконичных аксессуаров. Пелагея поддержала контрастное платье ярким макияжем и красной помадой. Очень грамотно оформлена портретная зона, мягко и женственно обыграна зона декольте, которая увязывает принт платья и нежное очарование Пелагеи в единый образ. Серьги и ворот в едином стиле и едином цвете. Яркий женственный образ поддержан силуэтным фасоном платья», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «Имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.