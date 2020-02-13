«Нежный образ»: Пелагея в бледно-розовом костюме с юбкой-годе восхитила стилиста

Пелагея за последние месяцы пережила много не самых приятных моментов. Ей пришлось признаться, что она уже больше полугода не живет вместе с мужем Иваном Телегиным. После того, как хоккеиста увидели с другой женщиной, певица объявила о разводе. При этом ради дочери Таисии артистка продолжает общаться с экс-возлюбленным.

К слову, она всегда отдавала предпочтение нарядам в народной стилистике, но теперь поклонники замечают, что ее вкус изменился.

больше по теме Словно невеста: Пелагея в платье макси и диадеме предстала в Кремлевском дворце Певица стала гостьей торжественного мероприятия.

На сцене Пелагея блистает в объемных платьях с цветочным принтом, а вот в обычной жизни или для светских раутов предпочитает более элегантные образы. Так накануне она вернулась в КВН в качестве члена жюри Высшей лиги. Для столь особенного случая артистка выбрала наряд в постельных тонах. Она предстала в костюме, состоящем из блузки с декольте и расклешенными рукавами, а также юбке-годе.

Образ в бледно-розовой цветовой гамме подчеркнул легкий загар звезды, а локоны и макияж с акцентом на губы дополнили наряд. Туфли-лодочки телесного цвета зрительно удлинили ноги певицы. Поклонники были очарованы образом Пелагеи. «Вы просто наишикарнейшая! Платье — бомба! Так красиво подчёркивает всю вашу потрясающую фигуру», «Вы прям цветете! Выглядите шикарно!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила наряд звезды имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

«Нежный образ, подстать самой Пелагее. В 2020 году в моде женственность, акцент на талии, на рукавах. Баска вновь модный элемент одежды. Юбка-годе подчеркнула бедра. Очень женственный образ, он так деликатно подчеркнул все прелести Пелагеи. Гармоничный оттенок розового поддерживает нежность и женственность образа. Пастельные оттенки из моды никогда не выходят. Очарования добавляют локоны. Обратите внимание как гармонично в едином цвете и форме обувь и зона декольте. Такие мелочи всегда связывают детали в единое целое. Образ целостный в модном ретро стиле. В основу образа легли женственность и элегантность», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.