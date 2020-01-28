Воссоединение: Пелагея и Иван Телегин вместе отпраздновали трехлетие дочери

Пелагея, казалось, счастлива в браке с Иваном Телегиным, но в конце прошлого года она неожиданно объявила о разводе. Певица выразила надежду на то, что они с экс-возлюбленным найдут в себе силы с уважением относиться друг к другу. Примечательно, что она сделала заявление сразу после того, как в Сети появились фото хоккеиста с другой девушкой. Теперь им им предстоит пережить развод и раздел имущества.

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А пока дочка Пелагеи Таисия живет с мамой, но иногда видится с отцом. За время новогодних каникул Телегин один раз поделился снимком с прогулки с наследницей. А недавно у девочки состоялся день рождения. Вечеринку по такому случаю звезда организовала только спустя неделю. В соцсети артистка поделилась трогательными кадрами с праздника, на котором были аниматоры и даже дрессированные собаки.

Пелагея облачилась в шелковое голубое платье, как у именинницы. Они вместе позировали для фото, а потом Таисия побежала играть, веселиться и участвовать в конкурсах. К удивлению многих, на вечеринку заявился и Телегин. Он пришел в черных брюках, майке и белой джинсовой рубашке. Пока еще супруги позировали вместе для снимков, как будто у них и нет разлада в семье.

По некоторым данным, Иван пришел с роскошным букетом цветов, а пока аниматоры развлекали детей, в сторонке даже пообщался с Пелагеей. Похоже, что это воссоединение временно, чтобы порадовать дочку в день рождения. Впрочем, поклонники были рады тому, что певица поддерживает связь с хоккеистом и не препятствует его общению с наследницей, которой исполнилось три года.