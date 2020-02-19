«Хрупкая и изящная»: Равшана Куркова дополнила платье-комбинацию белоснежным жакетом

Равшана Куркова недавно показала, как изменилось ее лицо к 39 годам. На архивных снимках актриса едва похожа на себя. Однако теперь многие считают ее настоящей красавицей. Девушка не скрывает, что ей приходится прикладывать усилия, чтобы выглядеть молодо и привлекательно. По ее словам, одних генов не достаточно. Она пересмотрела свое питание и стала заниматься спортом, когда ей стукнуло 30 лет. Теперь артистка регулярно поддерживает форму.

Ко всему прочему, Равшана поражает поклонников утонченным вкусом. Она всегда подбирает элегантные и лаконичные образы. Ее можно увидеть как в джинсах, так и легком платье. А накануне актриса приняла участие в модной фотосессии. Она предстала в платье-комбинации жемчужного цвета с глубоким декольте, которое дополнила белоснежным жакетом прямого кроя. Лишь тонкая цепочка и браслет дополнили образ.

Куркова собрала волосы в небрежный пучок и оставила вьющиеся пряди у лица, а нюдовый макияж подчеркнул ее естественную красоту. Поклонники одарили актрису множеством комплиментов. Они не могли сдержать своего восхищения. «Красота невероятная», «Хрупкая и изящная», «Утонченная», «Очень красивая и стильная! Восхищаюсь как женщиной, люблю как актрису», «Вы очень хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что в гардеробе Равшаны много не только нарядов белого цвета, но и черного. Девушка любит стиль total black, а также total white. Также она носит силуэтные платья, которые подчеркивают изгибы ее фигуры, но при этом актриса никогда не переступает грань и выглядит изысканно.