«Чудес после 30 лет не бывает»: Куркова раскрыла секрет красоты

Равшана Куркова минувшим летом отпраздновала 39-летие. Актриса не перестает поражать многих поклонников тем, что выглядит на 18 лет. Более того, она обладает точеной фигурой, а на лице девушки нет ни одной морщинки. Также звезда кино умеет одеваться стильно и со вкусом. Не так давно она пообщалась с поклонниками и ответила на их вопросы. Многие интересовались тем, как артистке удается так молодо выглядеть.

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Первое, что сказала Равшана, это то, что она не зацикливается на возрасте. По словам девушки, для нее это просто цифра, которая ничего не значит. Она также уверена, что генетика имеет свое влияние на внешность человека. А на днях она посвятила целый пост этой теме.

«Все просто: ешь плохо — выглядишь плохо. Не тренируешься — выглядишь как человек, который не тренируется. Чудес после 30-ти лет тут не бывает — на генетику уповай, а сам не плошай. Запасного тела у нас нет, надо заботиться о том, что дано», — написала звезда.

Она также добавила хештеги: «скажи нет фастфуду» и «в любой непонятной ситуации иди в зал». Похоже, что это некие девизы Курковой. Для мотивации она добавила фото, на котором позирует в жакете, демонстрируя стройные ноги. Поклонники согласились с актрисой во всем. «Когда это говорит одна из самых красивых женщин-стоит задуматься», «Но можно вести до 30 такой образ жизни, что возраст не застанет врасплох!», «Ничего нет запасного — ни тела, ни времени, ни времени», — прокомментировали пост подписчики.

А вы ходите в спортзал или надеетесь на генетику?