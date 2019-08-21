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«Ешь плохо – выглядишь плохо»: Куркова поделилась универсальным рецептом красоты

Актриса поделилась, как выглядеть отлично после 30 лет.

«Ешь плохо – выглядишь плохо»: Куркова поделилась универсальным рецептом красоты
Равшана куркова поделилась секретов стройности и молодости ФОТО: Global Look Press

Равшана Куркова не выглядит на свой возраст. Актриса счастливая обладательница отличной фигуры, а на ее лице совсем не отражаются годы. Это не магия, уверена она, всему есть свое объяснение.

В 20 лет оставаться в форме просто: можно иногда злоупотреблять фастфудом и не заниматься спортом, природа и молодость возьмут свое, а вот для того, чтобы быть привлекательной после 30 лет, нужно потрудиться.

Необходимо следить за собой, правильно питаться и заниматься спортом — такие выводы сделала Куркова в интервью Harper’s Bazaar. После 30 лет актриса пересмотрела свои привычки и внесла корректировки в привычный график.

Теперь она строго следит за количеством сна, ее рабочий день строго нормирован, а еще никакого спиртного. Кстати, в молодости она разрешала себе иногда употреблять горячительные напитки.

Теперь же в приоритете здоровый образ жизни, на тренировках она появляется 4–5 раз в неделю, увлекается боксом и стрейчингом.

Питание тоже имеет важнейшую роль, еда должна быть качественной и полезной. Она предпочитает много овощей, не отказывается от мяса, а вот фрукты ест осторожно, так как в них много сахара.

«Все просто: ешь плохо — выглядишь плохо», — рассуждает 38-летняя Куркова.

Она не ставит себе цель «выглядеть по-голливудски», просто старается тщательно ухаживать за лицом и телом. Это важный аспект, так как профессия актрисы обязывает соответствовать, пишет сайт Актуальные новости.

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Равшана Курковарецепт красоты

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«Ешь плохо – выглядишь плохо»: Куркова поделилась универсальным рецептом красоты
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