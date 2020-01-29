«Хоть брови отросли»: Куркова показала, как изменилось ее лицо к 39 годам

Актриса опубликовала архивное фото. Она констатировала, что ее губы стали меньше, чем были раньше.

Равшана Куркова в этом году отпразднует юбилей. Ей летом исполнится 40 лет. Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит актриса. Она обладает точеной стройной фигурой и идеально гладкой кожей. Девушка подчеркивает свою женственность мини-платьями, шортами и другими нарядами. Ранее она призналась, что после 30 лет ей пришлось приложить усилия, чтобы сохранить красоту и выглядеть по-прежнему подтянутой.

больше по теме Равшана Куркова устроила фотосессию в платье-комбинации с открытой спиной Многие поклонники оценили женственный образ актрисы.

Сейчас Куркова отдыхает на Бали. Она часто публикует красочные кадры, на которых предстает без косметики. Поклонники отмечают, что у нее эффектная внешность. После этого актриса решила показать, как выглядела в 16 лет. По ее словам, внешность с тех пор сильно изменилась. Теперь у нее уже не такие пухлые губы, как раньше.

«У кого-то губы с годами увеличиваются, а у меня уменьшаются. Парадокс. Хорошо, хоть брови отросли», — написала Равшана.

Поклонники заверили, что это нормально. Они также отметили, что на снимке актриса едва похода сама на себя. «У меня тоже губы уменьшились, а брови и право отросли, хорошо что я не одна такая», «Что за африканская девочка?», «Просто изменен прикус», «Интересной внешности. Губы неширокие, но…вам так нужно, такая вы. Ничего в себе менять или стремиться не нужно», — стали комментировать пост подписчики.

Добавим, что Куркова тщательно оберегает свою личную жизни. На все сердечные вопросы она предпочитает не отвечать. Девушка дважды была замужем. Ее брак с фотограф Семён Курков был недолгим, как и с актером Артемом Ткаченко.