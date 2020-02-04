Словно не было разрыва: Купера и Шейк сфотографировали вместе на вечеринке

Похоже, что в треугольнике Леди Гага-Брэдли Купер-Ирина Шейк все встало на свои места. Эпатажная певица официально представила своего 33-летнего бойфренда Майкла Полански, миллионера и просто красавца. А актер с моделью, возможно, вновь обретут друг друга. И новый старый роман уже не за горами.

Недавно на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA, бывшая парочка не просто встретилась, а с удовольствием попозировала репортерам, открыто выражая взаимную симпатию. Портал Daily Mail написал об этом: «Они смотрели друг на друга с обожанием». Возможно, Ирина Шейк поверила заверениям Леди Гаги о том, что между ней и Брэдли ничего не было. И все, что писали о них в прессе — лишь фейк.

Правда, позже актер уехал на другую афтерпати, организованную американской компанией Netflix.