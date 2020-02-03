«Изысканно и дорого»: Шейк в платье-сетке повеселилась на вечеринке в Лондоне

Ирина Шейк продуктивно начала год. Она успела отдохнуть на Коста-Рике, провести время с двухлетней дочкой Леей, сняться для глянца и произвести фурор на Неделе высокой моды в Париже. Лишь на днях ее видели на улице Нью-Йорка. Модель гуляла с наследницей и своей мамой Ольгой. Примечательно, что даже в обычной жизни каждый свой образ девушка продумывает до мелочей.

Поэтому никто не удивился, когда Ирина появилась на красной дорожке кинопремии BAFTA. Более того, потом она повеселилась на афтерпати, куда пришел и ее бывший возлюбленный Брэдли Купер. Модель, скорее всего знала, что отец ее дочки появится на кинопремии, поэтому подобрала умопомрачительный образ. Она предстала в боди телесного цвета и платье-сетке со стеклярусом. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру и стройные ноги.

Ожерелье и босоножки в тон дополнили откровенный образ. Она с удовольствием позировала для фотографов, обнималась с мужчинами и даже посидела на коленях у своего друга Рикардо Тиши. Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Они отметили, что не каждая девушка рискнет надеть такое платье. Оценила образ звезды подиумов специально для портала стилист-имиджмейкер Teleprogramma Лариса Тимиряева.

«Образ в стиле гламурный шик, образ гламурной дивы, откровенный и сексуальный. Она выглядит ярко, броско, но одновременно изысканно и дорого. Изысканности придает белый цвет и прическа. Сетка, похожая на рыболовную, заканчивающаяся бахромой — тренд 2019. Стеклярус добавляет образу шика. Несмотря на откровенность, он не перешагнул грань к вульгарности. Умело уравновешен нюдовым макияжем и естественной лаконичной прической. Во всем этом блеске стекляруса Ирина выглядит блистательно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.