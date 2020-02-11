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Аглая Тарасова в алом мини-платье и на шпильке пришла на премьеру фильма «Лед-2»

Актриса вместе с Александром Петровым представила романтическую мелодраму.

Аглая Тарасова в алом мини-платье и на шпильке пришла на премьеру фильма «Лед-2»
Аглая Тарасова. фото: globallookpress.com/

Аглая Тарасова начала год с нескольких громких премьер. В январе она появилась на закрытом показе фильма «Марафон желаний», где сыграла главную роль. Тогда девушка появилась на коровой дорожке со своей мамой Ксенией Раппопорт и сестрой Софией. Актриса, которая раньше встречалась со звездой фильма «Холоп» Милошем Биковичем обладает уточненным чувством стиля, что не устает демонстрировать.

В последнее время Аглая любит носить костюмы оверсайз, но для очередного выхода в свет она предпочла более женственным образ. Накануне в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера второй части мелодрамы «Лед», в котором актрисы сыграла вместе с Александром Петровым. Она предстала перед публикой в алом мини-платье с открытыми плечами. Силуэтный наряд подчеркнул фигуру девушки, а дополнили образ туфли на шпильке с завязками вокруг щиколотками, которые уже стали трендом 2020 года.

Поклонники восхитились вечерним образом звезды. Они посчитали, что она выглядит очень элегантно и при этом ярко. Тарасова вместе с Петровым выступила перед началом сеанса. В зале присутствовала даже Алла Пугачева, которая пришла на премьеру в компании дизайнера Игоря Гуляева. Омрачил вечер лишь тот факт, что в кинотеатре произошло задымление и всех эвакуировали. Правда актеры не расстроились. Они посчитали, что это хороший знак.

«Больше 2 тыс человек, создатели фильма, приглашённые люди, хотят досмотреть фильм. Видимо, сегодня писалась история. 14 февраля её досмотрим», — написал в соцсети Александр Петров.

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