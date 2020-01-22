Аглая Тарасова в пиджаке оверсайз вышла в свет со знаменитой мамой и сестрой

Накануне в Москве состоялась закрытая премьера новой комедии «Марафон желаний». Эту картину уже называют конкурентом «Холопа». Главную роль в нем сыграла Аглая Тарасова. По сюжету обычная девушка из Воронежа, работающая маникюрщицей, мечтает побывать в Париже, выйти замуж и закрыть кредит. Но в аэропорту Санкт- Петербурга ее ждет сюрприз.

больше по теме Лопырева в шортах и блузке с узорами отметилась на красной дорожке Модель посетила премьерный показ фильма «Марафон желаний».

Первыми посмотреть легкий фильм о любви пришли многие звезды. Виктория Лопырева оделась не по погоде, зато показала ноги в мини-шортах, а Мария Погребняк была на стиле в кожаных брюках и косухе.

Однако все внимание в этот вечер забрала Аглая. Она появилась на дорожке в зауженных брюках и пиджаке оверсаз. Туфли-лодочки дополнили наряд. Волосы девушка собрала в пучок, а губы накрасила алой помадой.

К слову, Тарасова пришла не одна, а со своей семьей. Ее поддержала знаменитая мама Ксения Раппопорт. Она тоже выбрала брючный костюм, но серого цвета и более классического кроя, который сочетала с кедами. Многие поклонники согласились, что в этот день дочь затмила маму.

Также позировала для фотографов сестра актрисы София, выбравшая наряд в одной цветовой гамме с Аглаей. Не пропустил премьеру и 39-летний Юрий Колокольников — бывший возлюбленный Раппопорт и отец ее младшей дочери.

Узнать, в чем отметились другие звезды, можно в репортаже Teleprogramma.pro. Напомним, что Тарасова ранее встречалась с Милошем Биковичем, но этот роман был недолгим. Не так давно стало известно, что теперь у актрисы отношения с режиссером Дарреном Аронофски. Однако пока они вместе не появляются на публике.