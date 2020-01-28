Стилист назвала брючный костюм оверсайз Аглаи Тарасовой «очень популярным»

Аглая Тарасова является дочерью актрисы Ксении Раппопорт. Девушка пошла по стопам мамы и строит успешную карьеру в кино. Ей уже довелось сняться с Александром Петровым и Милошем Биковичем в фильме «Лед». А недавно состоялась премьера фильма «Марафон желаний», в котором она сыграла главную роль. Поклонники успели полюбить юную особу и ее чувство стиля.

Посетила Аглая и премию «Золотой орел». Для столь важного мероприятия она облачилась в белый костюм оверсайз. Брюки клеш идеально сели на фигуру актрисы, а жакет девушка использовала вместо блузки. Волосы звезда собрала в хвост, сделав ровный пробор. Длинные сережки и макияж в нюдовых тонах завершили образ. И хоть сама Тарасова в этот день ушла без награды, сама она поднималась на сцену, чтобы вручить статуэтку.

Поклонники восхитились ее нарядом. «Очень красивый образ!», «Красотка во всех смыслах этого слова! Обожаю!», «Как белое облако счастья! Высоко парящая! Будь такою всегда!», «Просто вау, икона стиля», — стали писать подписчики артистки. А специально для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Марина Корабель.

«Брючные костюмы свободного кроя сейчас очень популярны. Они вполне себе могут заменить вечернее, повседневное и даже свадебное платье. Они всегда смотрятся очень выигрышно, особенно на таких хрупких девушках как Аглая. Единственное я бы порекомендовала заменить классический жилет на легкую блузу или топ чтобы подчеркнуть женственность. Обувь тоже хочется либо более изящную, либо более светлую по оттенку. А вот макияж, причёска и аксессуары подобраны идеально. Все очень лаконично и ничего лишнего», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista. Помимо обучения в России также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression.