Стилист назвала белый жакет Лопыревой со стразами «беспроигрышным вариантом»

Виктория Лопырева осенью прошлого года вернулась в Россию. Она решила пожить на родине со своим мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео. Модель деже став мамой не прекратила работать и путешествовать. В этом году она планирует устроить пышное торжество в честь свадьбы, а пока девушка старается совмещать материнство и светские рауты. На днях она уехала в Дубай.

36-летняя Лопырева успела вернуться в форму после родов, поэтому без стеснения носит мини-платья и демонстрирует фигуру в купальнике. На этот раз ради встречи с друзьями в ресторане блондинка выбрала короткое платье кремового цвета и белый жакет со стразами. Босоножки на шпильке в тон клатчу дополнили образ. Виктория сделала нежный макияж и распустила волосы.

Поклонники восхитились аутфитом модели. Многие одарили ее комплиментами, так как наряд подчеркнул ее стройные ноги. «Вы нереально красивая, восхищаюсь вами, и мама отличная», «Вика, ты прекрасна!», «Какой жакет, а босоножки отпад», — стали писать подписчики. Специально для портала Teleprogramma.pro оценила образ Лопыревой стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова.

«Абсолютно правильно продублировала клатч с босоножками бежевого цвета. Сексуальный образ она успокоила, надев сверху белый жакет прямого кроя. По сути, у нее образ коктейльный, но с помощью жакета она придала такой деловой налет. Прямого кроя жакет является беспроигрышным вариантом. Здесь он представлен со стразами, это очень круто смотрится. Добавлю, что в нарядах Виктории прослеживается предпочтение бежевым, белым, песочным оттенкам. Она для себя выбрала абсолютно убойные цветовые решения для своего цветотипа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.